Die drei Frauen stehen unter dringendem Verdacht, gleichentags in eine Wohnung an der Missionsstrasse eingebrochen zu sein, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Nach der Tat waren sie kurz vor 12 Uhr im Treppenhaus auf die heimkehrende Inhaberin der Wohnung gestossen und drängten diese beiseite.

In der Wohnung stellte die 22-jährige Frau dann fest, dass die Wohnung aufgebrochen und durchsucht worden war. Zudem waren verschiedene Wertsachen verschwunden.

Geschnappt wurden die mutmasslichen Täterinnen im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung am Grenzübergang Lysbuchel mit Unterstützung von Grenzwächtern. Die drei Festgenommenen sind zwischen 19 und 23 Jahre alt und stammen aus Rumänien, Kroatien und Serbien. Nun wird abgeklärt, ob sie für weitere Delikte in Frage kommen.