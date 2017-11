Kurz nach 15 Uhr war auf der Einsatzzentrale der Kantonspolizei die Meldung eingegangen, dass sechs Ziegen im Bereich des Sportplatzes Hörnli frei herumlaufen. Eine Polizeipatrouille konnte die Ziegen rasch ausfindig machen. Sie sicherte in einem ersten Schritt den Verkehr, nachdem sich die Tiere zu einem Spaziergang in Richtung Grenzübergang Grenzach entschlossen hatten. Dies teilte die Kantonspolizei Basel-Stadt am Montag mit.

Mit Hilfe herbeigerufener Kollegen der Kantonspolizei und der Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt wurden die sechs Ziegen eingefangen und der in der Zwischenzeit ermittelten Halterin zurückgebracht, die erst durch die Polizei vom Ausreissen der Tiere erfahren hatte.