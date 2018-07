Nach 17 Jahren beim Basler Rockförderverein (RFV) hat Geschäftsleiter Tobit Schäfer anfangs Mai seine Kündigung auf den 30. September 2018 bekannt gegeben. Nun schreibt der Vorstand des RFV Basel die Stelle des neuen Geschäftsleiters/der neuen Geschäftsleiterin aus.

Zeitgleich verlässt auch Karl Baumgartner nach 10 Jahren den RFV. Baumgartner habe in den letzten Jahren die Professionalisierung der Geschäftsstelle wesentlich mit vorangetrieben, heisst es in der Mitteilung. Neben seinen vielfältigen Aufgaben in den Bereichen Infrastruktur und Logistik hat er unter anderem den Basler Pop-Preis betreut.

Baumgartner verlässt den RFV auf eigenen Wunsch, um sich auf seine Textildruckerei zu konzentrieren.