Unter dem Backsteingebäude 74 befindet sich derzeit ein Parkhaus mit 900 Plätzen, das auf Ende Jahr geschlossen wird. Diese Plätze will Roche zumindest teilweise durch das geplante provisorische Parkhaus beim Badischen Bahnhof ersetzen. Der zweite Roche Turm wird mit 205 Metern und 50 Stockwerken um 27 Meter höher als der erste, der schon heute das Basler Stadtbild bestimmt. Bau 2 soll bis 2022 fertig gestellt sein. «Mit der Vorbereitung des Fundaments haben wir mit der Baustelle begonnen. Sichtbar ist bereits die Baubühne in der Grenzacherstrasse», erklärt Kleine.

Ein weiteres Forschungsgebäude

An der Wettsteinallee wurden die Arbeiten für das 24 Meter hohe und 100 Millionen Franken teure Servicegebäude für den Medizinischen Dienst, die Feuerwehr und Areal-Instandhaltung abgeschlossen. Es wird derzeit bezogen. Zwei Häuser weiter ist ein neues Forschungsgebäude in Bau. Es soll Anfang 2019 fertig sein und kostet 245 Millionen Franken.

Konkret wird es auch bei zwei Gebäuden, die mitten auf dem Areal zwischen den erwähnten Bauten an der Wettsteinallee und dem Forschungs- und Entwicklungszentrum in der Grenzacherstrasse liegen. Bei beiden beginnen die Arbeiten im 3. Quartal 2017. Das eine ist ein Büro Service Gebäude und kostet 50 Millionen Franken; das andere, es wird nur als Servicegebäude bezeichnet, kommt auf 180 Millionen zu stehen.

Bereits begonnen haben die Arbeiten an der Aufstockung und Renovation des Logistikgebäudes. Für 75 Millionen Franken werden hier am Arealrand Richtung Autobahn bis Ende 2017 die Logistikaktivitäten zusammengeführt. Doch nicht terminiert ist die Renovation des Gebäudes für die Konzernleitung aus dem Jahre 1937, das von der Grenzacherstrasse bis an den Rhein reicht. Die Kosten hierfür werden auf 85 Millionen Franken veranschlagt.





Zu den Projekten gibt es hier eine interaktive Karte.