Das Basler Parlament diskutiert heute über die umstrittene BVB-Million und die miserable Stimmung beim Personal. Erwartet wird eine harte Debatte.

Luca Urgese (FDP) zur Million: "Die BVB wollte die Million lange nicht zahlen. Also hätte Wessels über das Parlament kommen müssen. Stattdessen wurde der Druck auf die BVB so stark erhöht, bis diese zähneknirschend einwilligten." Urgese forderte, dass die Million vor den Grossen Rat kommt und stellte einen entsprechenden, wenn auch für die Regierung nicht bindenden Antrag: "Wenn wir als Parlament ernst genommen werden wollen, müssen wir auf unsere Rechte pochen." Auch Urgese forderte, dass das BVB-Dossier in neue Hände kommt.

Michael Koechlin (LDP): "Wir drehen uns im Kreise. Ein politischer Schlagabtausch dient der Sache nicht. Der Bericht der GPK ist ein weiteres Kapital in der Krankengeschichte in der Führung und der politischen Aufsicht. Herr Wessels, ich muss Ihnen leider sagen: Ich fühle mich nicht ernst genommen. Ich habe viel Rechtfertigung gehört, aber wenig dazu, wie man die Aufsicht verbessern will. Diese Million: Ich kann's nicht mehr hören. Die Mediensuppe kocht, aber sie ist dabei anzubrennen. Wir brauchen eine gute Idee, wie wir einen Schlussstrich ziehen können." Damit meint Koechlin, dass der Grosse Rat die Million nachträglich sprechen soll.

Beatriz Greuter (SP) zu den Bürgerlichen: "Wir haben Verständnis, wenn ihr die rotgrüne Mehrheit knacken wollt. Aber es sollte hier nicht um parteipolitische Spielchen gehen." Die SP sei erfreut darüber, dass das Sparprogramm Avanti gebremst werden soll, aber das reiche nicht: "Wir fordern, dass das Programm gestoppt werden soll." Sie sei der Meinung, dass die Million bezahlt werden muss. "Wir hätten uns eine politische Formalisierung durch den Grossen Rat gewünscht." Der Antrag der Bürgerlichen sei aber nur politische Stimmungsmache.

Die Kritik eröffnet hatte die SVP und dies gleich vierfach: Pascal Messerli: „Strafrechtlich mag alles in Ordnung gelaufen. Aber haben Sie daran gedacht, dass verwaltungsrechtlich und politisch nicht alles sauber gelaufen ist?“ Andreas Ungricht: "Weshalb wurde die Million in der Schweiz nie kommuniziert? Patrick Hafner: Wie können Sie dies als Investition bezeichnen? Für mich ist das ein Sweetener." Und zuletzt noch Eduard Rutschmann: "Verantwortlich für die Fehler sind letztlich immer die Chefs. Regierungsrat Wessels hat zum zweiten Mal total versagt. Er ist seiner Aufsichtspflicht auch nach der gelben Karte noch immer nicht nachgekommen. Er hat gelacht und nichts getan. Niemand will diese unrechtmässige, schmierige Zahlung verantworten." Die SVP fordere nach wie vor den Dossierentzug: "Machen Sie der BVB einen Gefallen und geben Sie das Dossier ab." Auch die SVP fordere, dass keine aktuellen Verwaltungsratsmitglieder wiedergewählt werden. Zur Wiedereingliederung meinte Rutschmann: "Verabschieden wir uns doch von diesem sozialistischen Traum."

Zuvor konnte am Nachmittag der hart kritisierte Regierungsrat Hans-Peter Wessels Stellung nehmen. Als erstes äusserte er sich zum schlechten Betriebsklima im öV-Unternehmen. "Die Mitarbeiter müssen besser einbezogen werden und das Tempo der Reformen muss gedrosselt werden." Dies soll auch in der künftigen Eignerstrategie festgehalten werden. Zur umstrittenen Million Euro sagte er: "2012 stand die Finanzierung der Verlängerung auf der Kippe. Deshalb war der Beitrag der BVB notwendig. Der Zweck der Zahlung ist seit fünf Jahren glasklar: Es handelt sich um einen Beitrag an den Bau der Tramlinie auf der französischen Seite." Das Handeln der BVB und sein eigenes sei immer korrekt erfüllt. Dies bestätige auch die Basler Staatsanwaltschaft, welche die Angelegenheit untersucht hat. Es besteht weder aus rechtlichen noch aus politischen Gründen eine Veranlassung, einen Nachtragskredit vorzulegen.

"Niemand will verantwortlich sein"

Als erster sprach am Vormittag der Präsident der Geschäftsprüfungskommission Tobit Schäfer (SP): "Den Fakten im Bericht wurden nicht widersprochen. Es wurden klar Fehler gemacht. Die Meinungen gehen nun auseinander, wie diese interpretiert werden. Interessant ist, dass zwar Fehler eingestanden werden, aber letztlich niemand dafür verantwortlich sein will."

Schäfer fand deutliche Worte: "Es ist ganz einfach: Diese Million zahlen die Steuerzahler des Kantons Basel-Stadt. Es spielt keine Rolle, ob sie aus der Tasche der BVB kommen oder aus derjenigen des Finanzdepartements. Die Frage ist: Wer durfte entscheiden, dass man die Million beisteuert?"

Auch zur eingestellten Strafuntersuchung der Staatsanwaltschaft, mit der sich Wessels immer wieder verteidigt, äusserte sich der Präsident der GPK: "Ich denke, der Weg, der gewählt wurde, ist legal. Aber wenn etwas rechtlich richtig ist, heisst es noch lange nicht, dass es politisch legitim ist. Diese Legitimation sprechen wir ab."

Als zweites geht Schäfer auf das schlechte Betriebsklima beim öV-Unternehmen ein: "Beim Personal wurde viel zu spät gehandelt. Als die Zeichen deutlich und deutlicher wurden, hat sich niemand in der Verantwortung gesehen, etwas zu unternehmen. Es gab ganz klare Indizien. Dennoch wurde bis zu unserem Bericht das Problem von keiner Instanz wirklich ernst genommen. Man tut gut daran, dass man jetzt einen Schritt zurück geht."

"Ich bin einigermassen unverdächtig, zum linken Lager meiner Partei zu gehören", sagte SP-Grossrat Schäfer, bevor er zu einem weiteren markigen Satz ausholte: "Wenn der BVB-Direktor zehn Wochen Ferien macht, eine Wagenführerin dagegen am Samstag für Sonntag aufgeboten wird, dann ist etwas aus dem Gleichgewicht geraten."



Wird laufend aktualisiert.

