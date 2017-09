Der Name des ersten Babys, das in die Basler Babyklappe gelegt wurde, wird von Baschi Dürr ausgewählt. Der Junge wurde am Donnerstag um 13.53 Uhr im Babyfenster abgegeben und war den Umständen entsprechend wohlauf. Als Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartements ist es Dürrs Aufgabe, Findelkindern einen Namen zu geben.