Die Basler Kantonalbank (BKB) erscheint in neuem Kleid. Das gilt nicht nur für die insgesamt siebzehn Filialen, die derzeit renoviert werden oder bereits umgebaut worden sind. Für die Angestellten in diesen Geschäftsstellen tritt am 1. Juli 2017 eine verbindliche Kleiderordnung in Kraft.

«In der Vergangenheit gab es bei der BKB dazu lose Regeln; die Umsetzung wurde sehr unterschiedlich gehandhabt», sagt Sprecherin Martina Hilker auf Anfrage. Im Rahmen des neuen Filialdesigns habe die BKB nun auch bei der Kleidung kurz und knapp «klare Standards» definiert.

Dazu gehören nicht nur Anzug, Hemd, Hosenanzug, Bluse und Deuxpièces. Alle Filialmitarbeiter haben ein Set an Accessoires wie Krawatten, Pochette oder Foulards erhalten, wovon sie eines tragen sollen. Das Set ist laut Hilker kostenlos, ausserdem erhielten die Angestellten einen finanziellen Beitrag: «Sie entscheiden selber, wo sie ihre Kleider kaufen und welche Varianten und Schnitte sie bevorzugen.»

Betroffen von der neuen Ordnung, die BKB nennt sie «Styleguide», sind 160 Mitarbeiter. Nicht bei allen kommt das Korsett gut an. Viele geben sich sehr skeptisch. Einer sagt: «Wir kleiden uns stets korrekt und unserer Funktion gemäss. Das wir nun vorgeschrieben bekommen, was wir dürfen und was nicht, kommt einer Entmündigung gleich.» Eine weitere Angestellte stört sich daran, dass Frauen ihre Fingernägel nicht mehr rot lackieren dürfen.

Dies habe ihr der Vorgesetzte gemäss Styleguide nahegelegt. Hilker hält hier dagegen: «Es gibt keine Vorschriften in Bezug auf die Farbe der Nägel. Auch nicht betreffend Frisur und Make-up.» Die BKB erwarte aber ein gepflegtes Auftreten und dezenten Schmuck; nicht erlaubt seien sichtbare Tattoos und Piercings.

Schlechte Erfahrungen bei der UBS

Laut Hilker ist die Führungsriege der BKB überzeugt, dass die Angestellten in den Filialen einen guten Mittelweg zwischen Wunsch nach Individualität und einheitlichem Erscheinungsbild finden werden. «Zudem wurde die Kleiderordnung der Personalkommission vorgelegt. Es gab zu keinem Punkt Einwände.» Ein einheitliches Auftreten im Dienstleistungsbereich sei heute weit verbreitet.

Damit mag Hilker Recht haben – einheitliche Kleidervorschriften sind es aber schon lange nicht mehr, auch nicht im Finanzbereich. Hier gelten sie vielmehr als out. So hat etwa die Deutsche Bank längst keinen offiziellen Dresscode mehr. Die Mitarbeiter würden sich so kleiden, wie es die Kunden erwarten; damit habe man gute Erfahrungen gemacht, heisst es bei der Bank.

Der Begriff «Kleiderordnung» weckt insbesondere bei der UBS ungute Erinnerungen. Vor sieben Jahren droschen die Medien auf die Bank ein, als sie mit einem speziellen, sehr detaillierten Dresscode ihren Auftritt und ihr Renommee verbessern wollte. Zum 40 Seiten umfassenden Werk gehörten unter vielem anderen: keine Piercings, keine Tattoos, schwarze Socken, keine spannenden Röcke, keine Ansätze bei gefärbten Haaren.

Nach nur einer Woche wurde die UBS-Kleiderordnung wieder auf Eis gelegt. Die Mitarbeiter goutierten sie nicht, und auch unter Kaderangestellten regte sich Widerstand. Ein langjähriger UBS-Mitarbeiter, der nicht namentlich genannt werden möchte, sagt dazu: «Diese Kleiderordnung war ein Rohrkrepierer und uns allen ziemlich peinlich. Die Regeln waren total übertrieben und wurden schnell wieder abgeschafft. Man kann sogar sagen: gebodigt.»

Eveline Müller, Sprecherin der UBS, will dieses unrühmliche Kapitel nicht näher kommentieren, spricht von «Missverständnissen» und lieber über den heutigen Stand: «Die Bank legt bei allen Mitarbeitern mit Kundenkontakt Wert auf eine gepflegte Erscheinung. Es gibt aber keine generellen Bekleidungsvorschriften. Einzig für jene in der Kundenzone gibt es wenige Richtlinien.»