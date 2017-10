Der Quartierverein Gundeldingen beleuchtet seine Umgebung von allen Seiten: Geschichtliche Bauten, aktuelle Schicksale und historische Morde. Ein neues Buch soll das einstige Basler Problemviertel in ein neues Licht rücken.

«Das Gundeli ist ein Quartier, das sich rasch verändert und wächst, in dem sich Tradition und Moderne verbinden, in dem die alteingesessene Bevölkerung mit vielen Migrantinnen und Migranten zusammenlebt, in dem viele junge und urbane Menschen wohnen und arbeiten, in dem alte Baustruktur neben topmodernen Vorzeigebauten steht», schreibt Fausi Marti, Präsident des neutralen Quartiervereins Gundeldingen (NQVG), im Leitwort des Buches.