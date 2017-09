Der frühe Vogel fängt den Wurm. Bereits am Freitag starteten die vier bürgerlichen Parteien in Riehen zusammen mit dem parteilosen Gemeindepräsidenten Hansjörg Wilde ihren Wahlkampf. Die Gesamterneuerungswahlen finden im Februar 2018 statt. Silvia Schweizer (FDP) und Daniel Albietz (CVP) sollen wiedergewählt werden, Daniel Hettich (LDP) seinen abtretenden Parteikollegen Christoph Bürgenmeier ersetzen und mit Felix Wehrli soll erstmals auch die SVP Einsitz im Gemeinderat erhalten. Wilde soll Gemeindepräsident bleiben. So der Plan.

Am meisten Aufsehen erregte an der Medienkonferenz am Freitag in der Reithalle im Wenkenpark die Personalie von Wehrli. Die SVP fuhr nach der Nicht-Wahl von Eduard Rutschmann in den Gemeinderat vor vier Jahren im Einwohnerrat einen harten Oppositionskurs. Auch gegen Gemeinderäte und deren Geschäfte, mit denen Wehrli jetzt auf einem Ticket kandidiert. Kann dies funktionieren? «Ja!», antwortete Albietz überzeugt. «Wir müssen nicht die Unterschiede, sondern die Gemeinsamkeiten betonen.» Auch für Gemeindepräsident Wilde ist es wichtig, dass alle bürgerlichen Kräfte eingebunden werden. Im Gemeinderat habe das Parteibuch nicht erste Priorität.

Zeit für SVP ist «überreif»

Albietz, Schweizer und Wilde zählten ihre Erfolge als Amtsträger auf. Als zuständige Gemeinderätin für den Bereich Bildung und Familie habe sie viel für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie getan, erklärte Schweizer. Gemeindepräsident Wilde erwähnte die Revision der Riehener Pensionskasse, das neue Leitbild 2016-2030 sowie den neuen Finanz- und Lastenausgleich (FILA 2) mit dem Kanton Basel-Stadt. «Wir haben dadurch an Gemeindeautonomie gewonnen», warb Wilde. Diese weiter zu stärken, sei eines seiner politischen Ziele.

Als Albietz den von ihm forcierten neuen Dorfkern erwähnte, konnte Wehrli ein Schmunzeln nicht verbergen. Während Jahren bekämpfte die SVP die Dorfkernentwicklung und wehrt sich noch heute gegen die geplante Tiefgarage.

Als Präsident des Handels- und Gewerbevereins, Schreinermeister, Einwohnerrat und Grossrat liegen Hettich die Interessen der lokalen Betriebe am Herzen. Detektiv, Einwohnerrat und Grossrat Wehrli sieht die Zeit für einen SVP-Vertreter im Gemeinderat als «überreif» an. Die von ihm lancierte Sicherheits-Initiative habe auch dank des bürgerlichen Gemeinderats Verbesserungen gebracht: «Ich habe bewiesen, dass ich konsensfähig bin. Ich möchte, dass Riehen ein Dorf bleibt, aber auch, dass eine Weiterentwicklung möglich ist.»

Es waren die feinen Zwischentöne und das Austauschen von Nettigkeiten, die zeigten, wie sehr sich die bürgerliche Allianz um Einigkeit bemüht. Wahlkampfleiter Patrick Huber beschrieb dann auch das Denken, dass alle Bürgerlichen vereine: «Wir gehen immer von der kleinsten Einheit aus und versuchen, diese zu stärken und ihr möglichst viel Eigenverantwortung zu überlassen.» Dass die SP mit Martin Leschhorn auch das Präsidium angreift, lässt Wilde kalt. «Das ist eine spezielle Kandidatur mit vielen Nebengeräuschen. Ich muss ehrlich sagen, das berührt mich relativ wenig.»