Die Konzession erlaubt den Industriellen Werke Basel (IWB) die Nutzung der Allmend für den Bau, Betrieb und Unterhalt von Leitungen und Bauten, die der Energieversorgung dienen. Die Höhe der Gebühr legt der Regierungsrat fest.

An welchen Kriterien sich der Regierungsrat dabei orientiert, ist jedoch unklar. Dies hält das Bundesgericht in einem am Mittwoch publizierten Urteil fest. Es sei deshalb nicht möglich, die Höhe der Abgabe für die Konzession anhand verfassungsrechtlicher Prinzipien zu überprüfen.

Weil das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt in seinem Entscheid nicht berechnete, wie hoch der Kostenanteil für den Beschwerdeführer, den ehemaligen FDP-Grossrats Bernhard Gelzer, ist, muss es sich der Sache nochmals annehmen. Die Gebührenrechnung ist nach den Ausführungen des Bundesgerichts soweit zu senken, als der Betroffene verpflichtet wurde, Beiträge an die Konzessionsgebühr für die Benutzung der Allmend zu bezahlen.

IWB und ihr Eigentümer, der Kanton Basel-Stadt, haben das Urteil zur Kenntnis genommen, wie sie in einer Mitteilung von Mittwoch schreiben. Nach einer genauen Prüfung des Entscheids wolle man die nötigen Schritte festlegen. Wie diese aussehen könnten, ist derzeit offen.

Beitrag an öffentliche Beleuchtung

Zulässig und deshalb von Gelzer und allen anderen Strombezügern zu berappen, ist hingegen der Kostenanteil für die öffentliche Beleuchtung und die öffentlichen Uhren. Gelzer hatte in seiner Beschwerde kritisiert, dass es sich dabei um normale Staatsunkosten handle, die mit Steuergeldern zu bezahlen seien.

Die Lausanner Richter halten fest, dass die Gesamtkosten für die öffentliche Beleuchtung nun zwar proportional zum Elektrizitätsverbrauch finanziert würden und nicht nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, wie dies bei Steuergeldern der Fall wäre.

Allerdings bestünden in diesem Fall ausreichend sachliche Gründe für das aktuelle System. Darüber hinaus bestehe kein Bundesgesetz, wonach alle staatlichen und öffentlichen Aufgaben aus allgemeinen Steuermitteln finanziert werden müssten.

Fragezeichen hinter Theater-Sponsoring

Offen lassen konnte das Bundesgericht, ob die Stromkonsumenten mit ihren Gebühren den Sponsoringbeitrag der IWB von 100'000 Franken im Jahr 2014 an das Theater Basel mittragen müssen.

Bernhard Gelzer hatte sich bereits früher öffentlich gegen die Subvention des Theaters Basel mit Gebührengeldern ausgesprochen. Weil er seine Rüge jedoch nicht rechtsgenüglich dargelegt hatte, musste das Bundesgericht nicht darauf eintreten.