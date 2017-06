Eine Aufenthaltsbewilligung erlischt dagegen bereits nach drei Monaten. Eine Aufrechterhaltung sei hier gesetzlich nicht vorgesehen. Das Ausländergesetz sehe aber die Möglichkeit einer erleichterten Wiederzulassung vor, wenn Ausländer wegen eines Auslandaufenthalts ihre Aufenthaltsberechtigung in der Schweiz verloren haben.

«Den besonderen Umständen, die zum Erlöschen der Bewilligung geführt haben, wird im Rahmen dieses Verfahrens umfassend Rechnung getragen», versicherte Sommaruga. Heisst aber auch: Selbst wenn eine fristgereichte Rückkehr durch eine «politisch motivierte Haft» verhindert wird, sollen keine Sonderregeln gelten.

«Frist sollte sistiert werden»

Nationalrätin Arslan lässt sich davon nicht beruhigen: Für Betroffene sei es kaum möglich, sich aus der türkischen Untersuchungshaft heraus bei den zuständigen Behörden in der Schweiz zu melden. Ausserdem seien solche Formalitäten immer auch mit Kosten verbinden. Zwar sei zu begrüssen, dass bei einer Niederlassungsbewilligung zumindest ein Gesuch um Aufrechterhaltung für zwei Jahre gestellt werden kann.

Bei einer Aufenthaltsbewilligung sei das gesetzlich aber nicht vorgesehen. «Auch ist erfreulich, dass wenigstens die Möglichkeit einer erleichterten Wiederzulassung existiert», sagt Arslan. «In solchen aussergewöhnlichen Situationen sollte die Frist aber möglichst einfach sistiert werden, sodass die Bewilligung gar nicht erst ausläuft. Das Ausländergesetz weist hier klare Lücken auf.»

Den betroffenen drei Türken aus der Region wird in der Türkei vorgeworfen, gegen das Regime von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan opponiert zu haben. Einer ist mittlerweile wieder zurück in der Schweiz. Die anderen beiden schmoren seit Wochen in Untersuchungshaft. Einem von ihnen wird wohl noch im Juni in der Türkei der Prozess gemacht. Gemäss Anwalt drohen ihm wegen «politischer Aktivität» sowie «Majestätsbeleidigung» zwischen vier und sechs Jahre Haft.

Die Verunsicherung unter den türkischstämmigen Menschen in der Schweiz sei gross, weiss die Basler Nationalrätin. Viele trauten sich derzeit nicht, in ihr Herkunftsland zu reisen. Die Antwort des Bundesrats passe aber ins derzeitige Gesamtbild: So verschärfe die Schweiz gerade die Regeln für Einbürgerungen wie für Ausschaffungen. Wichtig sei daher, dass der Bundesrat dieses Problem zumindest zur Kenntnis genommen habe, sagt Arslan. «Diesem Problem wurde offenbar bisher zu wenig Beachtung geschenkt.» Sie wolle im Parlament aber auf jeden Fall nachstossen. Es brauche hier dringend eine bessere Regelung.