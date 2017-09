«Ich bin sehr enttäuscht», sagt Luca Urgese. Der Plan des FDP-Präsidenten war im Grunde simpel: Mit einem Zusatzantrag zum BVB-Bericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) soll die Regierung am Mittwoch im Grossen Rat dazu gebracht werden, dem Parlament doch noch einen Nachtragskredit vorzulegen zu der umstrittenen Million für die Verlängerung der Tramlinie 3.

Die Regierung um SP-Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels hatte letzte Woche bekannt gegeben, auf einen Nachtragskredit zu verzichten und damit den Grossen Rat zu umgehen. Stattdessen sollen die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) die Zahlung leisten, was selbst bei Wessels eigener Partei für Unmut sorgte.

Einen Entwurf zu dem geplanten Zusatzantrag hatte Urgese an alle Fraktionen verteilt, damit diese an ihren Sitzungen vom Montagabend darüber befinden konnten. Die bürgerlichen Parteien haben sich denn auch allesamt dafür ausgesprochen nicht aber die Linke. Sie will den Zusatzantrag am Mittwoch im Grossen Rat ablehnen obwohl sie sich vergangene Woche noch ebenfalls klar für einen Nachtragskredit ausgesprochen hatte, um die «Million auch demokratisch abzustützen».

Der Rückzieher kommt bei den Bürgerlichen ganz schlecht an: «Die Medienmitteilung der SP ist das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben wurde», kommentierte SVP-Präsident Lorenz Nägelin über den Kurznachrichtendienst Twitter.