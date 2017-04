Erst nach einer Weile fand Denise Geiser heraus, dass sie in der falschen Schlange stand. Kurz vor ihrem Eintreffen hatte offenbar jemand die Wählenden informiert, dass die Warteschlangen in Gruppen von A bis K und L bis Z unterteilt seien. Angeschrieben war nichts. «Es erstaunte mich nicht, dass die Wahl dilettantisch organisiert war, ich kenne die französische Bürokratie nicht anders», sagt Geiser. Richtig ärgerte sie sich aber erst, als sie nach über einer Stunde im Wahlbüro ankam, aber nicht wählen durfte.

«Der Herr dort fand meinen Namen nicht auf der Liste», sagt Geiser. Sie hoffte, das Missverständnis möge bald geklärt sein und wartete eine weitere halbe Stunde. Doch gar nichts klärte sich. Sie erfuhr, dass sie versehentlich nach Basel geschickt worden sei und nun nach Dübendorf fahren müsse. «Ich war ausser mir!»

Über eine Stunde später kam sie in Dübendorf an und fand vor, was sie am Morgen bereits in Basel antraf: eine lange Warteschlange. Allerdings durfte sie ohne warten ins Lokal eintreten. Das Problem betraf auch andere Leute aus dem Kanton Aargau, wie Geiser schnell feststellte.

Beim Generalkonsulat in Zürich weiss man Bescheid. «Wir bedauern diesen Fehler sehr», sagt Mitarbeiter Serge Goupil auf Anfrage. Es läge an einem EDV-Problem.

Ein Problem, das Denise Geiser und anderen Doppelbürgern einen langen Wahlsonntag bescherte. «Das Französische Generalkonsulat bekommt einen saftigen Brief von mir», sagt Denise Geiser. In der Hoffnung, das Ganze wiederhole sich nicht bei der Stichwahl in zwei Wochen.