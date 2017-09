Möglich gemacht hat den Auftritt des Ensembles aus Shanghai die Städtepartnerschaft zwischen Basel und der 24-Millionen-Metropole. In diesem Jahr feiert die Partnerschaft ihr zehnjähriges Jubiläum.

Shanghai wählt Basel zum Partner

2005 fragte die Hafenstadt am ostchinesischen Meer überraschend das kleine Basel an, ob Interesse an einer Städtepartnerschaft bestünde. Eingefädelt hat diesen Deal der Basler Diplomat Hans Jakob Roth, der zu dieser Zeit als Generalkonsul in Shanghai stationiert war. Zwei Jahre später nimmt Basel das Angebot an. Seitdem sind zahlreich Kooperationen in unterschiedlichen Bereichen realisiert worden.

Im Bereich der Spitzenmedizin können zum Beispiel Ärzte aus dem Universitätsspital Basel in Shanghai neue OP-Techniken oder Behandlungsmethoden erproben. Im Bereich Wirtschaft hilft die Städtepartnerschaft Schweizer Firmen, die in China Fuss fassen wollen. Ausserdem kooperieren die beiden Flughäfen EuroAirport und Shanghai Airport und die beiden Schiffshäfen in Basel und Shanghai bezüglich Frachtverkehr und Know-how. Auch im Bereich der Bildung trägt die Städtepartnerschaft Früchte. 2013 eröffnet das «Confucius Institute» an der Universität Basel und in den vergangenen sechs Jahren sind aus den Gymnasien Leonhard und Kirschgarten 171 Schülerinnen und Schüler in Shanghai im Austausch gewesen.

Beschenkt haben sich die beiden Städte ebenfalls. So steht in Shanghai ein Basler Basiliskenbrunnen und im St. Johanns-Park die acht Tonnen schwere Steinskulptur Zhou.