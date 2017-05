Die grünen BVB-Trämli gehören zum Basler Stadtbild wie die roten Doppeldeckerbusse in London oder die gelben Taxis in New York. Entsprechend empört war SP-Grossrat Jörg Vitelli, als er erfuhr, dass die Basler Verkehrsbetriebe in einer Blitzaktion vor ein paar Monaten funktionstüchtiges Ersatzmaterial entsorgt haben. «Nach meinen Informationen handelte es sich um substanzielle Bestandteile, um die Fahrtüchtigkeit der alten Zweiachstramwagen aufrecht zu erhalten», sagt Vitelli. Diese seien für Apéros oder Hochzeiten sehr beliebt.

Die Entsorgungsaktion ist auch dem Tramclub Basel zu Ohren gekommen. Der Verein setzt sich für den Erhalt der Basler Tram-Oldtimer ein und unterstützt den Aufbau eines Basler Tram-Museums. «Es sind Ersatzteile verschwunden, die wir sehr gerne gehabt hätten», bedauert Vize-Präsident Fabian Richard. «Mittelfristig könnte sich das rächen.» Gleichzeitig betont Richard, dass der Tramclub ein gutes Verhältnis zu den BVB pflegen und auch immer wieder Ersatzteile angeboten bekomme.

Busse zum Schleuderpreis

Doch auch sonst kümmern sich die BVB offenbar nicht mehr sonderlich um ihre ausgemusterten Trams. Zwar solle von jeder Fahrzeuggeneration ein Exemplar fahrtüchtig erhalten werden, «aber mehrere alte Trams stehen seit einem Jahr nicht-betriebsfähig im Depot Dreispitz und können weder gemietet noch sonstwie eingesetzt werden», kritisiert Vitelli.

Besonders schade sei dies bei zwei Düwag-Trams. «Diese haben über 30 Jahre lang das Stadtbild von Basel wesentlich mitgeprägt», sagt Vitelli. Der Verkehrspolitiker kritisiert, dass die BVB wegen ihres rigiden Sparprogramms die Trams und Busse ausmustern. So habe erst kürzlich nur knapp verhindert werden können, dass fünf ausrangierte, aber funktionstüchtige Gelenkbusse zum Schleuderpreis an Altwarenhändler vertickt wurden. «Die Folge wäre gewesen, dass man bei Grossbaustellen zusätzliche Busse teuer hätte dazu mieten müssen», sagt Vitelli. In einer Interpellation thematisiert der SP-Grossrat seine Fragen nun im Parlament.

«Der Leistungsauftrag verpflichtet uns, unser Rollmaterial jederzeit den betrieblichen und gesetzlichen Bestimmungen angepasst zu halten und den Leistungsauftrag in entsprechender Qualität zu erfüllen», sagt BVB-Pressesprecher Benjamin Schmid. «Gleichzeitig ist sich die BVB der historischen Bedeutung insbesondere ihrer älteren Fahrzeuge bewusst und stolz darauf, dass die Oldtimer bei der Bevölkerung so beliebt sind. Wir werden diesem wichtigen Erbe unserer Geschichte und der Vergangenheit der Stadt Basel auch in Zukunft weiterhin Sorge tragen.»