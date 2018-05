Basel hat ein Parkplatzproblem: Immer mehr Parkplätze verschwinden – neue werden hingegen keine geschaffen. Die Besucher-Parkkarten sind zudem dafür verantwortlich, dass kaum ein freier Parkplatz in der Blauen Zone zu finden ist. Angesichts dieser Situation mutet es mehr als seltsam an, dass die Polizei einen Blitzer just auf ein Parkfeld in der Blauen Zone stellt, wie dieses Leserreporterfoto zeigt.

«Das darf ja wohl nicht wahr sein», berichtet Leserreporter Sebastian Schulz gegenüber 20Minuten. Als der Aussendienstmitarbeiter am Mittwochmorgen im St. Johannsquartier einen Parkplatz sucht, staunt er nur. «In dieser engen Stadt verschwenden die auch noch einen Parkplatz.»

Das sagt die Polizei

Laut Polizeisprecher Toprak Yerguz hat die Kantonspolizei den Blitzer mit gutem Grund aufs Parkfeld in der Blauen Zone gestellt, wie er auf Anfrage der bz erklärt. Würde das semistationäre Gerät nämlich auf Allgemeingrund gestellt, müsste die Verkehrssicherheit aufwendig geprüft werden. Das sei ein grosser administrativer Aufwand, der unverhältnismässig sei.

Es muss nämlich sichergestellt werden, dass Autofahrer, Velofahrer und Fussgänger durch den Blitzer nicht behindert werden, auch nicht in der Sicht. Bei einem Parkplatz hat diese Prüfung bereits stattgefunden, ansonsten wäre er nicht bewilligt worden. Weiter müssen Zugänge für Sanität und Feuerwehr zu Gebäuden frei sein.

Yerguz versteht die Aufregung nicht. Basel hat Tausende Parkplätze, aber normalerweise nur eine Handvoll mobile Blitzer im Einsatz. Und diese würden auch nur ein bis zwei Wochen an einem Ort, sprich auf einem Parkfeld, stehen.