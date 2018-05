Jetzt wo man die Journalisten endlich irgendwo begrüssen kann: Pünktlich zum Geburtstag hat sich das Festival nämlich endlich ein Büro angelegt, das sich nicht wie üblich bei Caduff zuhause in Muttenz befindet.Nach zehn Jahren ist das Team in die Stadt gezogen, und zwar genau da hin, wo das Gässli Film Festival seit jeher stattfindet: Ins Gerbergässli, direkt an den Platz, wo der umtriebige Caduff jedes Jahr die Leinwand spannt, Wettbewerbe und Podien veranstaltet und Produktionen von Nachwuchsfilmern zeigt.

Ein Filmhaus für Basel

In diesem schmucken Stadthüsli hat sich das Festival jetzt langfristig eingemietet. Und wills nicht nur beim Büro belassen: Geplant ist ein «Filmhaus», in dem sich junge Filmschaffende treffen und austauschen können. Dazu gehören Ateliers und Videobearbeitungsstationen, eine Bar und einen abgedunkelten Vorführraum für Screenings, ausserdem Zimmer für Gäste oder mögliche Residents.Einer dieser Gäste ist momentan ein Priester, der es sich auf einem Hocker am Fenster bequem gemacht hat. «Ich hoffe, wir stören grad nicht», sagt Caduff und führt die Journalisten hinein. Der Priester schaut etwas konsterniert, ist aber eingeweiht – er wird später noch gebraucht werden.