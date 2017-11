«Die Baselworld richtet sich neu aus.» Unter diesem harmlosen Titel wollte das Basler Messeunternehmen in einem Newsletter diskret die Botschaft verbreiten. Doch die Bombe platzte am Abend zuvor: Gemäss Recherchen des «Regionaljournal» melden sich bisherige Aussteller gleich scharenweise von der nächsten Uhren- und Schmuckmesse ab. Sank ihre Zahl bereits auf die Ausgabe 2017 um 200 auf 1300 ausstellende Firmen, werden es an der Baselworld 2018 vom kommenden März nur gerade noch 600 bis 700 sein.

Die Baselworld war bei der MCH Group, so der offizielle Name des Messeunternehmens, nicht nur ein Diamant, weil die Messe dem glitzernden Luxus in Uhren- und Schmuckform frönt. Sie war auch das Schmuckstück in der Geschäftsbilanz: Nach einer Untersuchung, die von der MCH Group selbst in Auftrag gegeben worden ist, wurde gut ein Drittel der gesamten Wertschöpfung der Firma an den bisher acht Messetagen gewonnen. Dabei stehen einige Hallen das ganze Jahr über leer und werden ausschliesslich für die Baselworld genutzt.