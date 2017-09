Ab heute Abend laden 14 Beizen, 14 Bars, 14 Essstände und diverse Verkaufsstände zum Verweilen und Einkaufen ein. Vereine und Parteien sorgen für kulinarische Höhepunkte und präsentieren ihr Wirken für das Dorf. Das Festgelände des elften Dorffests reicht vom Sarasinpark bis zum Wettsteinplatz.

Der Lunapark mit Fahrgeschäften und Buden garantiert im Sarasinpark ein emsiges Treiben. Gleich daneben bieten die fünf Riehener Pfadiabteilungen unter dem Titel «Pfadi im All» Fussball und einen Hindernisparcours für Spacebubbles. Die Pfadiwelt bietet Abenteuer für Kinder und Jugendliche.

1972 wurde das Dorffest anlässlich der 450-jährigen Zugehörigkeit von Riehen zu Basel zum ersten Mal durchgeführt. Seitdem gehört es alle vier Jahre zum Riehener Spätsommer. Die lokale Musik spielt am Dorffest dabei eine wichtige Rolle. Am Samstag spielt das Philharmonische Orchester Riehen mit einem Horn-Quartett und am Sonntag mit seinem Salonmusik-Ensemble. Während die Stadt-Jodler Basel-Riehen an verschiedenen Schauplätzen auftreten, zirkulieren die Swiss Regulators Riehen Samstagabend auf dem Festareal. Vielerorts werden auch Guggenmusiken zu hören sein. Wie schon 2013 ist auch heuer die Basler Musikstafette der Basel-Städter Blasmusikvereine zu Gast.

Schwierige Helfersuche

Während das Dorffest in der Vergangenheit von Ausgabe zu Ausgabe gewachsen ist, kommt es in diesem Jahr markant kleiner daher. «Es haben sich weniger Vereine gemeldet, die einen Stand oder eine Beiz betreiben wollen», sagt OK-Präsident Hansruedi Bärtschi. Es werde für die Vereine immer schwieriger, Helfer für das Dorffest zu finden. Selbst für den TV Riehen mit seinen 800 Mitgliedern sei es schwer gewesen, genügend Helfer zu finden. «Trotzdem», so Bärtschi, «spüren wir, dass das Fest bei den Vereinen noch immer ein grosses Bedürfnis ist.»

Für Hansruedi Bärtschi ist es das letzte Dorffest als OK-Präsident. Für ihn sei nun der richtige Moment, um aufzuhören. «Es braucht auch bei uns einen Generationenwechsel für neue Ideen und Impulse», sagt er.

Bei den Vereinen sind auch Jüngere am Hebel, die mit innovativen Vorschlägen das Dorffest mitgestalten wollen. Für Hansruedi Bärtschi sind diese nicht immer einfach, wie er sagt: «Es gab schon Sachen, mit denen ich persönlich nicht so viel anfangen konnte. Aber das ist schon gut so. Auch das Dorffest braucht eine Erneuerung.» Gemeindepräsident Hansjörg Wilde (parteilos) schätzt das Beisammensein im Rahmen des Dorffests und würdigt die Arbeit des Organisationskomitees. «Was Hansruedi Bärtschi und sein Team leisten ist immens.»

Werbung für die Vereine

Das Dorffest sei wichtig für das Zusammenleben in Riehen. «Vielleicht ist heute die Bedeutung des Dorffests sogar grösser als früher», sagt Wilde. «Früher war fast jede und jeder in einem Verein aktiv. Heute ist dies weniger der Fall. Solche Anlässe sorgen für ein Zusammenkommen der Bevölkerung.»

Die Vereine bekommen dadurch die Möglichkeit, etwas für ihre Vereinskasse zu tun und Werbung in eigener Sache zu betreiben. Für Wilde ist der Besuch als Riehener eine Selbstverständlichkeit. «Es ist quasi das letzte gesellige Beisammensein, bevor im Herbst das Säbelrasseln vor den Wahlen beginnt.»