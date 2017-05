Die Umweltorganisation Pingwin Planet und der Basler Altlastenexperte Martin Forter kritisieren die «schlampigen Sanierungsarbeiten» an einem Feldweg im südelsässischen Hagenthal-le Bas. Bei Messungen haben sie 126'500 Mikrogramm Lindanabfall pro Kilogramm nachgewiesen. Die Situation sei gefährlicher als vor den Sanierungsarbeiten der «überforderten» französischen Behörden. In einer Medienmitteilung fordern die Umweltorganisation und Forter unter anderem die sofortige Sperrung und Sicherung des Weges, und die vollständige Dekontamination zahlreicher mit Lindan-Abfall verunreinigten Plätze und Feldwegen in beiden Hagenthal. Das Lindan stammt von Ugine Kuhlman. Die Colmarer Präfektur hat sich auf Anfrage nicht zu den Vorwürfen geäussert.