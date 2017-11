400 bis 500 Tonnen Abfall sammelt die Stadtreinigung Basel jährlich am Rheinufer ein. In den Sommermonaten sind es etwa fünf Tonnen täglich. Bisher wird der Müll nicht rezykliert, sondern ungetrennt verbrannt. Weil das alles andere als nachhaltig ist, hat die Stadtreinigung im Juli ein dreimonatiges Pilotprojekt zur Wertstofftrennung am Basler Rheinufer gestartet.

An acht Standorten im Kleinbasel zwischen Wettstein- und Dreirosenbrücke standen der Bevölkerung Trennsysteme zur Verfügung. Dort konnte jeder PET, Aludosen und Glasflaschen separat entsorgen.

Nun ziehen die Verantwortlichen eine nüchterne Bilanz. Insgesamt nur sieben Tonnen Abfall (Glas: 6200 Kilogramm, Alu: 650 Kilogramm, PET: 550 Kilogramm) wurden in die Trennsysteme gegeben. Also nur rund zwei Tonnen mehr als die Müllmenge, die an einem einzigen Tag am Rhein zurückgelassen wird. Dazu kommt, dass längst nicht alle Wertstoffe recycelt werden konnten. Viele Flaschen und Dosen landeten nach wie vor in den grossen blauen Abfallcontainern und nicht in den aufgestellten Trennsystemen. Das zeigten Untersuchungen des Abfalls in den Containern.

Keinen Einfluss auf Littering

Auch zum Litteringverhalten konnte kein positiver Zusammenhang hergestellt werden. «Es landete nicht spürbar weniger Abfall auf dem Boden. Offenbar trennen vor allem diejenigen Nutzerinnen und Nutzer ihren Abfall, welche diesen nicht auf der Strasse liegen lassen», heisst es in einer Medienmitteilung des Basler Bau- und Verkehrsdepartements.