Taxifahrer Deniz sieht rot. Ziemlich oft in den vergangenen Wochen. An den Wochenenden fährt er gerne spätabends am Eingang des Bahnhofs Basel SBB vor und chauffiert die Ankommenden nach Hause. Sein Weg führt in den meisten Fällen an einer bestimmten Ampel auf einer wichtigen und viel befahrenen Verkehrsachse vorbei.

Sie befindet sich an der Ecke Nauenstrasse/Aeschengraben, unmittelbar neben der Baustelle des Hotels Hilton selig.