1972 in Betrieb genommen

«Der Kran ist 1972 in Betrieb genommen worden», sagte Martin Ticks, Mitglied der Geschäftsleitung und CEO von Ultra Brag. Eine neue Krananlage koste heute um die drei Millionen Franken. Den Hafen St. Johann zügelte Ultra Brag für Getreide nach Kleinhüningen und ansonsten in den Auhafen in Muttenz.

Als Erstes wurden am Morgen die vier Fahrwerke vom Schiff auf Schienen eingehoben und befestigt. Darauf wurde ab 10 Uhr das 16 Meter breite Portal abgesetzt. Anspruchsvoll war dies, da für das Entladen nur ein grosser Kranwagen zur Verfügung stand statt der beiden Kräne zu 200 und 300 Tonnen vom Vortag in Huningue. Es ist schwieriger, mit einem Kran, das Gleichgewicht zu halten. Aus Platzgründen musste man sich auf einen 500 Tonnen Kran beschränken. Später folgt dann die Führerkabine. Bis zum Abend soll der Kran bis zu 80 Prozent stehen. Der Kranarm wird allerdings erst am Donnerstag montiert.