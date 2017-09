Ein Jammern und Wehklagen hallt durch Basel. «Weh, weh, die grosse Stadt, die bekleidet war mit köstlicher Leinwand und Scharlach und Blau und übergoldet war mit zwei Meistersternen», wie es schon in der Offenbarung heisst. Hört man sich im Stadion, im Drämmli oder in den Kneipen um, so könnte man meinen, der FC Basel stecke fürwahr in einer Krise biblischen Ausmasses, wie sie bereits der grosse Fussballapokalyptiker Johannes beschrieb: «Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten und klagten.»

Da scheint es an der Zeit einen Ausweg aufzuzeigen aus diesen Gedankenketten, die in den rot-blauen Köpfen geschmiedet werden. «Erst Lausanne, dann St. Gallen und am Ende die Nati B.» Die Psychologie kennt einen Ausweg. Er heisst ACT. Das steht für die Acceptance and Commitment Therapy, die Kunst des Akzeptierens und der Bereitschaft. Lasst uns das am anstehenden Spiel gegen den FCZ doch mal üben.