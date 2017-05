Der Club «Fame» ist immer wieder in den Schlagzeilen. In den vergangenen zwei Wochen haben zwei Fälle für Aufsehen gesorgt, in denen das Opfer jeweils mit zum Teil schweren Kopfverletzungen in die Notaufnahme eingeliefert werden musste.

Dabei hatte der Club noch im März gegenüber der bz angekündigt, die Sicherheit zu verbessern. Gemäss «Telebasel» hat inzwischen der Besitzer gewechselt, dafür nahm in einem Bericht der neue Sicherheitschef Ilyas Celik Stellung.

«Das ist das Nachtleben», sagt er gegenüber dem Regionalsender. Es handle sich um junge Erwachsene, die ihre Grenzen austesten. Zudem sei das Fame in den vergangenen Wochen schlicht in den Fokus der Medien geraten.

Die Basler Polizei beurteilt die Lage etwas anders: «Im Bereich des Club Fame gibt es seit einigen Jahren immer wieder Vorfälle. Es sind hauptsächlich Streitereien, Tätlichkeiten und Körperverletzungsdelikte unter Besuchern, die sich vor dem Lokal abspielen», sagt Sprecher Toprak Yerguz. Die Polizei trete deshalb mit «sichtbarer und verstärkter Präsenz auf».

Dadurch seien die Vorfälle rückläufig. Das Gastgewerbeinspektorat ist informiert: «Die Polizei rapportiert alle Vorkommnisse, die sich innerhalb und ausserhalb des Clubs ereignen, den zuständigen Amtsstellen». Es sei jedoch jeweils sehr schwierig zu beurteilen, ob Immissionen vor dem Club dem Betrieb zugeordnet werden können. (bro)