«Überläufer» in beiden Reihen

In den vergangenen neun Monaten gab es auch zahlreiche Abstimmungen, in denen sich SVP und ihre bürgerlichen Bündnispartner extrem deutlich widersprachen – aber nicht einstimmig. Auffällig oft kam die einzige Stimme auf SVP-Kurs von FDP-Politiker Peter Bochsler, der insgesamt 18 Mal anders als seine Fraktion stimmte. «Wir haben keinen Fraktionszwang, und wenn ich in einer Frage mit meinen Kameraden nicht auf derselben Wellenlänge bin, dann drücke ich den anderen Knopf», sagt dieser. Dass er dabei eher in Richtung SVP tendiere, sei ein offenes Geheimnis. «Ich wurde auch schon angefragt von der SVP, aber ein Parteiwechsel kommt für mich nicht infrage.»

Noch häufiger nicht mit der Fraktions-Mehrheit gestimmt hat lediglich SP-Urgestein Jürg Meyer. 20 Mal hat der pensionierte Journalist das andere Knöpfchen als seine Fraktionskollegen gedrückt. «Ich nehme mir diese Freiheit heraus, vor allem bei Umwelt-Themen», sagt er.