Treiben lassen kann man sich als Musikfan fortan im Wochentakt: Nischenfestivals wie das eintägige Countryrock-Open-Air Riedbach in Bubendorf locken ebenso wie Grossanlässe. Das «Stimmen»-Festival erstreckt sich über Wochen und über Landesgrenzen und bringt in diesem Jahr unter anderem die furiose Sängerin Grace Jones nach Lörrach, die Mundartcombo Stiller Has nach Riehen oder die britische Indierockband Elbow nach Arlesheim.

Auf erstaunliche 21 Anlässe sind wir gekommen, als wir eine Liste mit den (uns) bekannteren Open-Airs im Grossraum Basel erstellten. Da verliert man leicht den Überblick. Welches Festival hat welche Musik zu bieten? Wir möchten Ihnen einen Überblick verschaffen. Nicht dass es dann heisst: Hätt ich doch gewusst…