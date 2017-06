Doch auch hier betont Volman, dass zumindest bei der Pensionskasse die grösstmögliche Distanz gewahrt wurde. «Eine Beeinflussung seitens Pensionskasse hat nicht stattgefunden, das wäre auch fragwürdig, da die Vorsorgeinstitution zwar in öffentlicher Hand, aber am Markt wie ein normaler Investor auftritt.» Die nicht mehr benötigte Tramschlaufe hingegen sei in den Plan aufgenommen worden, weil dort sowieso eine Umzonung angestanden wäre, die damit gleich im Paket erledigt werden kann.

Insgesamt soll mit dem revidierten Zonenplan zusätzlicher Wohnraum für bis zu 5000 Menschen geschaffen werden. Dies ist nötig, weil Basel-Stadt alleine in den letzten zehn Jahren um 10 000 Einwohner und 20 000 Arbeitsplätze gewachsen ist. Gleichzeitig sollen neun bestehende, teilweise mehrere Jahrzehnte alte und nicht mehr anwendbare Bebauungspläne aufgehoben werden. Der revidierte Zonenplan ist noch bis zum 7. Juli im Bau- und Verkehrsdepartement öffentlich aufgelegt. Danach werden allfällige Einsprachen behandelt, ehe der Grosse Rat Anfang 2018 über den definitiven Ratschlag entscheidet.