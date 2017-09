Lukas Kilcher, die Landwirte werden häufig nur als Opfer des Klimawandels dargestellt. Ist diese Vorstellung nicht zu einfach?

Lukas Kilcher: Dieses Bild ist tatsächlich unvollständig. Wir befinden uns in einer Dreieckssituation. Die Landwirtschaft ist zugleich Mitverursacherin und Betroffene des Klimawandels. Sie kann aber auch Teil der Lösung des Problems werden.

Reden wir zuerst über die Verursacherrolle der Bauern. Inwiefern beschleunigt die Landwirtschaft den Klimawandel?

Die Verursachertätigkeit beginnt beim Boden. Durch intensive Bodenbearbeitung wird der Boden stärker durchlüftet. Das führt zum Abbau organischer Substanz und damit zur Abgabe von Kohlendioxid in die Atmosphäre. Hohe Stickstoffdüngung hat Lachgasemmissionen in die Atmosphäre zur Folge. Der negative Klimaeffekt von Lachgas ist 300-mal so hoch wie CO2.

Kritisiert wird immer wieder der hohe Ressourceneinsatz, vor allem in der Fleischproduktion.

Das ist so: Wird bei der Fütterung von Nutztieren getreide- oder soya-basiertes Kraftfutter eingesetzt, so steht dieses einerseits in Konkurrenz zur menschlichen Ernährung. Andererseits werden zusätzlich Treibhausgas-Emissionen beim Anbau, Transport und am Ende der tierischen Verdauung verursacht. Die Konzentration der landwirtschaftlichen Verarbeitung auf immer weniger Standorte akzentuiert das Problem noch zusätzlich.