Um Einsamkeit geht’s auch in «September»: Eine Frau, ihr Hund, sein Tod, ihre Kompensation in Form von obsessiven Besuchen bei den Nachbarn. Und auch in «The King»: Ein junger Mann kommt aus dem Gefängnis zurück in sein Heimatdorf und will sich wieder in die Gemeinschaft einfügen, was gehörig daneben geht.

Leidende Aussenseiter

Die Themen der wilden Hellenen zeigen alle in die gleiche Richtung: Unangepasste Stimmen wollen sich Gehör verschaffen, leiden aber an ihrem Aussenseiter-Status. Die Protagonisten suchen sich selbst und ihren Platz in der Welt – wie vielleicht auch das Land, aus dem sie kommen. Wer so nah sucht, wird den sorgfältigen, eigensinnigen Produktionen aber nicht gerecht. Es ist das jetzige, junge, verworrene Griechenland, das da spricht, und es hat sich Gehör verdient, das über die üblichen Klischees hinausgeht. Die fette, griechische Hochzeit ist vorbei.

Neues Kino aus Griechenland 1. - 30. November, Stadtkino Basel. Programm unter www.stadtkinobasel.ch