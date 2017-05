Elf weiteren Poststellen im Kanton Basel-Stadt werden bis mindestens 2020 garantiert, darunter auch die Poststelle in Riehen. Unverändert weitergeführt werde die Filiale mit Partner in Bettingen. In einem nächsten Schritt will die Post zudem den Ausbau von bis zu acht weiteren Zugangsmöglichkeiten auf dem Stadtgebiet vorantreiben.

Bis mindestens 2020 bestehen bleibt zudem die Hauptpost in der Innerstadt, wie schon früher bekannt wurde. Darauf hatten sich der Kanton, die Post sowie die Liegenschaftseigentümerin geeinigt, nachdem die Post im November angekündigt hatte, die Filiale schliessen zu wollen. Eine Weiterführung nach 2020 hänge davon ab, ob die Wirtschaftlichkeit bis dann deutlich verbessert werden kann.