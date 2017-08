Der Vorfall ist schon bald drei Jahre her: Im November 2014 traf ein heute 45-jähriger Mann auf seinen Kontrahenten und schoss auf ihn aus weniger als fünf Metern Entfernung. An der Ecke Klybeckstrasse/Haltingerstrasse fielen in der belebten Gegend um 18 Uhr insgesamt drei Schüsse. Das damals 37-jährige Opfer hatte grosses Glück: Er erlitt lediglich einen Streifschuss am Scheitel sowie einen Steckschuss im oberen Rückenbereich.

«Es waren bloss Warnschüsse», betonte der Schütze hinterher vor Gericht. Damit kam er allerdings nicht durch: Im Dezember 2015 verurteilte ihn das Strafgericht wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und anderer Delikte zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren.

Staatsanwalt Flavio Notto hatte eine Strafe von zwölf Jahren wegen versuchten Mordes verlangt.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Doch nicht nur der Staatsanwalt zog das Urteil weiter, sondern auch Verteidiger Niklaus Ruckstuhl: Sein Mandant leide an einer schweren Persönlichkeitsstörung, die Schuldfähigkeit sei deshalb mittelgradig vermindert, daher sei eine teilbedingte Strafe von drei Jahren angemessen.

Am Donnerstag war nun das Basler Appellationsgericht am Zug: Die fünf Richter entschieden, dass ein Obergutachten zuerst Klarheit bringen müsste. Damit wird der Fall nun für einige Monate sistiert.

Das Problem ist komplex: Bereits das Strafgericht hatte im Jahr 2015 den Fall für eine Weile ausgestellt, die Gutachterin musste danach diverse Fragen beantworten. Als Diagnose wurde eine dissoziale Persönlichkeitsstörung genannt, dazu kommt schädlicher Konsum von Kokain, Cannabis und Alkohol. Die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit des Mannes sei aber nicht eingeschränkt gewesen.

Expertenstreit um Psychose und Wahn

Ein behandelnder Psychiater hingegen sprach von einem «psychotischen Zustand» kurz vor der Tat sowie von zusätzlichem LSD-Konsum, auch die Frage einer bipolaren Störung steht im Raum.

Kurzum: Die Experten sind sich nicht einig, die Krankheitsgeschichte des Mannes sowie seine Angaben wurde auch schon mehrmals als «widersprüchlich» bezeichnet. Der Mann leidet auch an Wahnvorstellungen, das Ausmass ist allerdings umstritten. Auch gibt es verschiedene Lehrmeinungen dazu, ob eine Persönlichkeitsstörung die Schuldfähigkeit beeinträchtigt.

Gerichtspräsidentin Eva Christ sagte am Donnerstag, sowohl für die Frage des Motives bei der Schiesserei wie auch zur Schuldfrage seien diese Fragen wesentlich. Deshalb werde das Appellationsgericht nun das Obergutachten abwarten.

Das 37-jährige Opfer des Schützen erhielt nach der Schiesserei ebenfalls eine Strafe: Der Mann hatte den späteren Schützen ein halbes Jahr zuvor in einer Bar am Claraplatz brutal mit einem Schlagring verprügelt. Wegen versuchter schwerer Körperverletzung wurde er bereits zu 20 Monaten bedingt verurteilt.