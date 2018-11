In der Nacht auf Freitag wurde ein 39-Jähriger in der Webergasse ausgeraubt. Die Täter, ein Mann und eine Frau, fingen den Betrunkenen zwischen 23.45 und 2 Uhr vor der Bermuda Bar ab. Die beiden sprachen ihn an, bevor sie ihm unvermittelt ins Gesicht schlugen.

Das Duo zwang sein Opfer mit ihm in die Greifengasse zu gehen, um dort an einem Bancomaten der Banca Popolare di Sondrio SA, Geld zu beziehen. Danach schlugen die beiden den 39-Jährigen zu Boden, raubten ihm das Geld und die Bankkarte und flüchteten.

Später wurden mehrere hundert Franken von seinem Konto abgebucht. Offensichtlich hatten ihn die Täter beim Eintippen des Pin-Codes beobachtet. Das Opfer erstattete heute Freitag Anzeige. Der Mann musste aufgrund seiner Verletzungen in den Notfall.





