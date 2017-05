Nach stundenlangem Durchforsten der Ideen, lässt sich sagen: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und doch lassen sich lose Gruppen ausmachen.

Sehr viele potenzielle Taufpaten des neuen Durchgangs orientieren sich an den lokalen Begebenheiten. Die beiden Einsendungen «Casino-Gasse» und «Seibi-Gässlein» (in unterschiedlichsten Abwandlungen) gehören zu den Topfavoriten, das ergab auch die Umfrage. Beide konnten mehrere dutzend Nennungen verzeichnen. Die unmittelbare Nähe zum Musiksaal inspirierte zudem viele zu Referenzen an die Musik und die Kultur im Allgemeinen: «Sinfoniesträsschen», «Tongässli», «Nootegass», «Musikgasse» und «Fugengasse» stellen da nur eine bescheidene Auswahl dar.

Dann gibt es die Historiker. Sie sehen in der Namensgebung der Passage eine Chance, an längst vergessene Begebenheiten zu erinnern. Die «Franziskanergasse» etwa sollte die Bedeutung des ursprünglichen Klosters an jener Stelle wieder ins Gedächtnis rufen, die «Salzgasse» dessen Nutzung als Lagerstätte. In das selbe Register fallen Nennungen wie «Zem Birsig» oder die Eselsgasse. Letztere lehnt sich an den Eselturm an, der früher an dieser Stelle gestanden hat und lange den Obrigkeiten als Untersuchungsgefängnis diente.

Eine weitere Gruppe Ideenstifter widmet sich dem Sport. Karli Odermatts Vorschlag einer «Maischtergass» fand grossen Anklang. Noch ausgefeilter ist der Vorschlag von Leser Rolf Schrämmli: Er regt an, die Gasse beidseitig mit Graffiti zu verzieren, welche die Sportgrössen der Region ehren, analog dem Musik-Wandbild im Gerbergässlein.

Wenig erstaunlich wurde auch die Fasnacht zum Sujet für die Freunde der Toponomastik. Das «Morgestraichgässli» etwa regt die Frage an, welche Clique zukünftig den Ablaufort dort haben könnte. Ausgefallen mutet der «Räpplispalt» an, während bei einer «Guggegass» die Streitigkeiten vorprogrammiert sind.