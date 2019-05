Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr eine 22-jährige Lenkerin mit ihrem Auto auf der Spitzwaldstrasse in Allschwil und beabsichtigte nach links in die Merkurstrasse in Richtung Basel abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Personenwagen und es kam zu einer Frontalkollision. Die beiden Fahrzeuge wurden zur Seite abgedrängt und kamen in einem Hag auf dem Trottoir zum Stillstand.

Die Lenkerin des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde verletzt und durch die Sanität in ein Spital gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

