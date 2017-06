Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr stoppten Basler Polizisten einen Wagen an der Colmarerstrasse. Die Bilder des Einsatzes haben in Basel Seltenheitswert. Die maskierten und bewaffneten Polizisten öffnen die Fahrertür und schleifen den Lenker des Autos aus dem Wagen über die Strasse.