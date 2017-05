Am frühen Sonntagmorgen war in der Spitalstrasse in der Lörracher Innenstadt eine grössere Schlägerei im Gange. Wie die Freiburger Polizei mitteilt, wurden alle verfügbaren Streifen zum Tatort geschickt. Als dort niemand angetroffen wurde, suchten Diensthundeführer die nähere Umgebung ab. Im Karstadt-Parkhaus fanden sie dabei einen blutüberströmten Mann. Daraufhin fand die Polizei einen weiteren Verletzten, sowie drei Männer, die mit einem Taxi wegfahren wollten. Nach Angaben von Zeugen waren diese an der Schlägerei beteiligt.

Die drei Tatverdächtigen wurden festgenommen, die beiden Verletzten ins Spital gebracht. Bei den Beteiligten handelt es sich um Männer zwischen 21 und 29 Jahren unterschiedlicher Nationalitäten. Mehrere von ihnen sind in der Schweiz gemeldet.

Wie Augenzeugen berichten, war die Schlägerei besonders brutal. So soll eine Eisenstange zum Einsatz gekommen sein. Die Täter schlugen damit auf einen 29-Jährigen ein und sollen gegen dessen Kopf getreten haben, als dieser bereits am Boden lang.

Die Eisenstange wurde am Tatort gefunden und von der Polizei sichergestellt. Die Gründe für die Auseinandersetzung ist noch unklar. die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (bz)