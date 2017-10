Ein Zimmer voller Matratzen

«Häufig wünschen sich die Spieler frische Erdbeeren. Heute ist das nicht mehr schwierig. Vor zehn Jahren aber waren Erdbeeren jetzt, wo die Saison vorbei ist, schwer zu kriegen. Auch Massageliegen haben die Spieler jeweils gerne direkt in ihrem Zimmer», erzählt Ammann. Ausgefallene Wünsche? Daran könne er sich nicht erinnern. Wobei: «Doch, eine lustige Geschichte gibt es», sagt er und führt aus: «Die Story betrifft einen US-Spieler. Ein bekannter Name, der auch von der Physis her ein grosser Spieler war. Er war in einem Advantage Zimmer untergebracht und wollte, dass wir alle Möbel aus dem Raum entfernen und sie durch Matratzen ersetzen, weil ihm das Bett zu klein war.» Sonst seien es eher gesundheitliche Wünsche wie glutenfreies Essen für Novak Djokovic oder, dass ein Zimmer kindersicher gemacht wird, wie dies Roger Federer wünschte, als die Zwillinge noch jünger waren.

Federer nicht im Spielerhotel

Apropos Federer: Wie die Schweiz am Wochenende weiss, wird der Schweizer als einziger Spieler nicht im offiziellen Spielerhotel, sondern im Trois Rois auf der anderen Rheinseite untergebracht sein. Dass der grösste Name in einem anderen Hotel wohnt, ist historisch bedingt. Ammann sagt: «Boris Becker richtete zu seiner aktiven Zeit den Wunsch an die Turnierverantwortlichen, er wollte nicht dort untergebracht sein, wo die Belagerung von Medien und Fans potenziell höher ist. Er bevorzugte es, etwas abseits zu sein und schätzte das sehr.» Die Amerikaner Andre Agassi und Pete Sampras wünschten dasselbe. So war es bei Federer fast logisch, dass auch er nach ein paar Jahren andernorts untergebracht wurde. «Rafael Nadal wurde dies auch angeboten, aber er bevorzugte es, dort zu sein, wo auch alle anderen sind», sagt Ammann.

Doch nicht nur die Tennisprofis füllen die Basler Hotelbetten. Auch Fans und Sponsoren – etwa 60 Prozent aller Zuschauer in der St. Jakobshalle folgen der Einladung von Swiss-Indoors-Sponsoren und Partnerfirmen – sorgen dafür, dass die Logiernächte während des Turniers überdurchschnittlich hoch sind. Seit 2007 ist die Tendenz steigend. Zählten die Statistiker 2007 während der neun Turniertage noch 27 156 gebuchte Hotelzimmer, waren es im letzten Jahr 33 988. Ein neuer Rekord. «Touristisch gesehen, sind die Swiss Indoors sehr wertvoll für Basel», sagt auch Frédéric Pothier von Basel Tourismus. Während der letztjährigen Turnierwoche war die Auslastung (70,7 Prozent) um 7,1 Prozentpunkte höher als im Oktoberdurchschnitt (63,6 Prozent). Vor allem am Donnerstag, Freitag und Samstag gibt es wegen des Tennisturniers in Basel nur noch wenig freie Hotelzimmer. Dann sind rund 95 Prozent belegt.

Gesetzte Spieler dürfen nach dem Ausscheiden jeweils noch vier Nächte im Hotel bleiben. «So lange stellen wir ihnen das Zimmer zur Verfügung», sagt Ammann. Oft werde dies nicht genutzt, letztes Jahr machte der Final-Verlierer Kei Nishikori aber Gebrauch davon.