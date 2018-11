Der Europa-Park will eine Seilbahn über den Rhein nach Frankreich bauen, dies berichtet die «Badische Zeitung». Roland Mack, Besitzer des Freizeitparks in Rust nördlich von Freiburg im Breisgau, hat am Sonntagabend eine entsprechende Vereinbarung mit dem französischen Präsidenten Emannuel Macron unterzeichnet.

Die Seilbahn würde zum Teil durch das Naturschutzgebiet Taubergiessen führen und über fünf Kilometer lang sein. Sie könnte in fünf bis zehn Jahren fertig sein. Macron begrüsste auf Twitter das deutsch-französische Projekt, das Tausende von Arbeitsplätze schaffen würde.