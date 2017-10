In Basel blockieren vermehrt falsch parkierte Autos Rettungswagen den Weg zum Unfallort. So jüngst geschehen vergangenen Freitag. Als in der Gempenstrasse ein Feueralarm losging, rückte die Feuerwehr zwar schnell an, konnte jedoch den Ort des Geschehens nur mit grosser Verzögerung erreichen. Der Grund: Falsch parkierte Autos versperrten den Weg.