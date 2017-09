Der Mann war um zirka 21 Uhr der Frau zunächst gefolgt, bog dann in eine Seitenstrasse ab und kehrte in die Elisabethenanlage zurück. Dort griff er die Frau von hinten an und nötigte sie sexuell, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte.

Als sich wegen der Hilferufe des Opfers mehrere Leute näherten, liess der Täter von der Frau ab. Passanten verfolgten ihn und verständigten die Polizei, die ihn kurz darauf beim Bahnhof SBB festnehmen konnte. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 31-jährigen Franzosen.