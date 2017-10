Ebenfalls neu in der Gastro-Bibel findet sich das «Apulia»: Seit Anfang 2016 wirtet Stefano Giovannini, der zuvor das «Aroma» am Marktplatz erfolgreich führte, im ehemaligen «Charon» gleich beim Spalentor. Das Jugendstil-Ambiente mit Bistro-Charakter ist erhalten geblieben, die Küche von Franco Mastrullo aber – wie der Name des Lokals verrät – ganz auf den Süden Italiens ausgerichtet. «Hier wird casalinga und stimmig gekocht», schreibt «Gault Millau». Die Kritiker waren aber bei ihrem Besuch nicht mit allen getesteten Gerichten zufrieden und vergaben 12 Punkte.

Neben den beiden Neuzugängen freuen sich drei Restaurants in der Region über eine bessere Bewertung. Je einen Punkt zusätzlich gibts in der 2018er-Ausgabe für das «Atelier», das Zweitrestaurant im Basler Teufelhof (neu 14), das Krafft Basel (13) sowie das «Le Murenberg» in Bubendorf (15). Im «Krafft» ist der Punktgewinn wohl auch auf den neuen Koch Hubert Mayer zurückzuführen, der zuvor zwölf Jahre im weitherum bekannten Hotel Schönegg in Wengen wirkte. «Gault Millau» lobt die Verpflichtung Mayers per November 2016 als «geschickten Schachzug».