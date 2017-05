In der Büros des Eco-Festivals ist Stimmung aufgekommen: Eben haben die Organisatoren erfahren, dass sie für ihre Veranstaltung nicht nur kisten- sondern gleich palettweise Gemüse bekommen. Es handelt sich um Ausschussware, die man zwar essen kann, die aber aus irgendwelchen Gründen nicht verkäuflich ist. Am Eco-Festival am morgigen Samstag auf dem Barfüsser- und dem Theaterplatz wird die Ware gleich vor Ort gekocht, gepresst oder zu Salat verarbeitet.

Die Veranstalter machen damit auf die in unseren Breitengraden herrschende Verschwendung von Nahrungsmitteln – Neudeutsch Foodwaste – aufmerksam. Ein Teil der Ware wird nur deshalb nicht verkauft, weil er nicht den gängigen Normen entspricht, wie etwa Rüebli mit zum Teil skurrilen Formen. Die überschüssigen Lebensmittel sammeln die Organisatoren gemeinsam mit «Foodsharing» und «Slow Food Youth» bei verschiedenen Gemüseproduzenten und -händlern ein.