Soll ich den Kleinen nun zwingen, sich «Prinzessin Hannibal» zu Gemüte zu führen, wie das Vater Staat, oder hier wohl eher Mutter Staat es offenbar gerne hätte? Damit er ein Bewusstsein für soziales Geschlecht, Homosexualität, Transsexuelle und Stereotypenprägung mitkriegt? Ich denke eher nicht. Ja, manchmal nervt es mich, wie einseitig die Bücherwelt gerade für kleine Kinder ist.

Ich kann keine Ponyhöfe, Traktoren und Mähdrescher mehr sehen. Das hat mit dem urbanen Umfeld, in dem mein Sohn aufwächst, nichts zu tun. Und da ist es an mir und meiner Frau, ihm die Informationen nachzuliefern, die er in diesen Büchern nicht erhält. Genau so wie es an uns ist, zu versuchen, ihn zu einem mündigen, eigenständigen Mann zu erziehen, der anderen Menschen mit offenem Geist und offenem Herzen begegnet. Der Rollenbilder und Strukturen kritisch hinterfragt. Dazu brauche ich den Staat nicht.

Jenen Staat, der sich immer mehr in der Erziehung breitmacht. Der Empfehlungen zu allem abgibt, vom Essen bis zum Kompostieren. Gründe dafür gibt es immer: Gesündere Bürger kosten weniger. Abfalltrennen spart Energie. Helmtragen schützt den Schädel, Nichtrauchen die Lunge, Stosslüften die Heizabrechnung. Nun arbeiten die Staatsdiener also an der Einstellung zu Genderfragen und das bereits im frühkindlichen Alter. Sicher gut gemeint. Aber eben: keine Staatsaufgabe.