Die Macher des «Riedbach Openair» in Bubendorf haben Grosses vor: Ihr noch junger Anlass soll sich im jährlichen, regionalen Festivalkalender als feste Grösse etablieren. Angesprochen sind dabei in erste Linie die Fans des Roots- und Country-Rocks.

Für die zweite Durchführung am Samstag, 8. Juli, beim Schützenhaus Bubendorf (ab 16 Uhr), verlost die bz vier Festivalpässe. Wer einen ergattern will, schickt eine Mail mit dem Betreff «Riedbach Openair» an verlosung@bzbasel.ch. Die Einsendefrist endet am kommenden Freitag, 30. Juni, um 12 Uhr. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt, die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Musikalisch locken am 2. Riedbach Openair die Haupt-Acts BackTo, Croak und The Pelicans. Im Vorprogramm spielen Queenswood und «Voice of germany»-Teilnehmer Lukas Räuftlin. (bz)