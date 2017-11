Einen Gutschein für 80 Deutschlektionen erhalten Migranten mit Anspruch auf eine B-Bewilligung in Basel gratis vom Staat. Das Parlament hatte 2014 nach langer Debatte befunden, gerade bildungsferneren und mittelschwachen Migranten könnten so die Kurse schmackhaft gemacht werden.

Nun zeigt sich, in Anspruch genommen werden die Kurse wenig; und wenn, dann auch noch von den Falschen. Wie aus einem Schreiben der Regierung an den Grossen Rat hervorgeht, wurden gerade einmal ein gutes Drittel der Gutscheine überhaupt eingelöst. Und 80 Prozent der Besucher in den Deutschkursen sind Zuwanderer, die die Schule länger als elf Jahre besucht haben und Deutsch nicht als erste Fremdsprache lernen.

Es sind also eher die Gebildeten. FDP-Grossrat David Jenny hatte sich gegen die Gratiskurse gewehrt. Er wollte eine Kostenbeteiligung des Staates für finanziell schwächere Migranten. Nicht aber für solche, die die Kurse selber bezahlen könnten. Entsprechend enttäuscht ist er nun: «Subventionierung nach dem Giesskannenprinzip ist selten eine ideale Lösung.» Allerdings wirft er ein, dass es auch gut Ausgebildete gibt, die finanziell schwach seien. Andreas Räss, der Leiter der staatlichen Fachstelle Diversität, meint: «Die Kosten könnten durch gut ausgebildete Zuziehende in der Regel durchaus selber getragen werden.» Es sei aber noch etwas anderes zu berücksichtigen: «Die Teilnahme dieser Personengruppe an Deutschkursen bedeutet für sie selbst sowie für die Gesellschaft einen Mehrwert.»

Positiv stimmt Räss, dass der Anteil Gutscheine, der eingelöst wird, langsam zunimmt.