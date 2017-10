Herr und Frau Basler haben ja ein Flair dafür, sich zu verkleiden. So erstaunt es nicht, dass sich am Samstagabend gegen 300 Teilnehmende in der Markthalle einfanden, um zur Belustigung der Passanten gemeinsam als Zombie-Horde durch die Innenstadt zu ziehen. Gebissen wurde niemand.

Den Teilnehmenden im prämortalen Zustand geht es einzig um den Spass am Verkleiden und darum, ihre Kreativität auszuleben. Gefeiert wurde anschliessend im Sommercasino, wo auch eine Miss, ein Mister und ein Kiddy Zombie erkoren worden sind. Die Apokalypse ist also nochmals verschoben worden.