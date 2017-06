In Basel auf der A2 kam es am Montag um 15.30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn. Ein holländischer Sattelschlepper ging nach einem Unfall unter grosser Rauchentwicklung in Flammen auf.

Das Fahrzeug hatte gemäss Polizeiangaben Schuhe geladen. Zahlreiche Einsatzkräfte waren an der Brandstelle auf Höhe der Breite im Einsatz.

Laut Angaben der Polizei gegenüber dem Onlineportal barfi.ch war der Fahrer des Lastwagens alkoholisiert gewesen.

Die Explosionen waren weitherum zu hören, es wurden Teile der Schallschutzwände weggerissen. Diese fielen auf die Baldeggerstrasse, die gesperrt werden musste. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

Laut Polizeiangaben wurde der 59-jährige Lastwagenfahrer wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Die Autobahn in Richtung Basel, sowie die BVB-Buslinien 36 und 42 waren blockiert. Die Busse mussten umgeleitet werden.