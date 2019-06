Grosser Publikumserfolg für Fondation Beyeler

Am Sonntag geht in Riehen «Der junge Picasso: Blaue und Rosa Periode» zu Ende. Die Fondation Beyeler wird bis dahin rund 320 000 Besucher begrüsst haben. Damit ist die Picasso-Retrospektive nach Gauguin (2016) die zweiterfolgreichste Ausstellung in der Geschichte des Museums. Die Schau lief seit dem 3. Februar und wurde verlängert, um den internationalen Gästen der Biennale Venedig und der Art Basel einen Besuch zu ermöglichen. (mac)

Flying Lotus gastiert heute im Kunstmuseum