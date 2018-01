Ein Handtaschenräuber hat am Neujahrstag beim Hochbergersteg in Basel eine 83-jährige Frau verletzt. Diese spazierte von den Langen Erlen her auf der Wiesendamm-Promenade, als ihr nach 11.30 Uhr der Täter von hinten die Tasche entriss. Die Frau kam dabei zu Fall.

Die 83-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Der Täter entkam per Velo trotz sofortiger Fahndung. Nun werden Zeugen gesucht.